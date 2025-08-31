Viola News
CorSport: “La Fiorentina dice addio a Bianco. E qualcosa si muove per Ikonè”

Bianco saluta definitamente la Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina saluta Alessandro Bianco.Il centrocampista lascerà il capoluogo toscano in prestito secco: lo accoglierà il Paok. Nella mattinata di oggi sono previste le visite mediche. Ricordiamo che il suo accordo coi viola scadrà nel 2026, quindi di fatto è un addio.

A proposito di esuberi, su Jonathan Ikoné adesso c'è il pressing del Rizespor più che del Southampton. Infine è stato ufficializzato ieri l'acquisto di Hans Nicolussi Caviglia, in prestito con obbligo condizionato: «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C.». Lo scrive il Corriere dello Sport.

