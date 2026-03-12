CorSport: “La Conference è scomoda per la Fiorentina, ma niente figuracce”

Un impegno che è diventato “in più”: è la Conference League per la Fiorentina, perché definirla ostacolo è inappropriato, oltre che molto provinciale quando si restringe l’orizzonte dentro i confini, e questo per la priorità assoluta che va data al campionato e alla lotta-salvezza, con annessi e connessi che spostano radicalmente il piano d’osservazione sulla competizione europea. (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?)

Ma una cosa non va assolutamente dispersa: l’esigenza di non fare mai brutta figura, tutelando il buon nome di club, città e squadra. In una parola: dignità etico-sportiva. Sempre e comunque. Vanoli insomma ha cercato di mettere la Conference League in cima a esercitazioni e scelte l’altro ieri e ieri negli allenamenti al Viola Park, però se è vero che la Fiorentina stasera cercherà di vincere per prendersi un pezzetto dei quarti di finale, è altrettanto sicuro che fervore agonistico e determinazione non potranno essere al massimo livello.