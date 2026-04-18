Kean e Piccoli sono capitali tecnici ed economici della Fiorentina e godono della massima considerazione al Viola Park, ma le scelte s’imporranno comunque com’è giusto che sia nella rivisitazione dell’intero organico, senza per questo arrivare alla tabula rasa.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Kean e Piccoli capitali economici. Ancora incerto il loro futuro”
Corriere dello Sport
CorSport: “Kean e Piccoli capitali economici. Ancora incerto il loro futuro”
Il Corriere dello Sport sul reparto offensivo della Fiorentina
I centravanti non possono rimanerne estranei, specie se somigliano a un problema da risolvere nell’ottica di migliorare quello che non è andato nella direzione giusta.
Che può significare ripartiamo da Kean e Piccoli, come da uno dei due oppure da nessuno: salvezza raggiunta e poi le scelte. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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