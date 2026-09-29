VIDEO VN - Parisi: “Maglia viola e riconoscimento un orgoglio per me”

Dopo l’amichevole di domenica contro il Signa, Paolo Vanoli ha concesso alla Fiorentina due giorni di riposo. La squadra tornerà al Viola Park domani, mercoledì 30 settembre, con una doppia seduta. Inizierà così la seconda parte del ciclo intensivo di allenamenti in vista della trasferta di Genova del 10 ottobre.

Con otto giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, Vanoli può lavorare solo in parte sugli aspetti tattici. In questa fase l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla preparazione atletica, per arrivare alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni.

Al Viola Park continua intanto la riabilitazione di Fabiano Parisi, fermo da maggio per la rottura del legamento crociato. L’esterno ha ripreso a lavorare con il pallone, ma la Fiorentina non intende accelerare il recupero. Secondo il suo agente Mario Giuffredi, potrebbe essere pronto all’inizio del 2027: al rientro sarà impiegato tra gli esterni difensivi, dopo che nella scorsa stagione Vanoli lo aveva utilizzato anche più avanti per necessità. Lo scrive il Corriere dello Sport.