CorSport: “Firenze festeggia il rinnovo di Moise Kean come se fosse un trofeo”

Tutta la gioia del popolo viola per il rinnovo di Moise Kean

Redazione VN 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 08:03)

Moise Kean e Fiorentinaavanti insieme: rinnovo senza prolungamento ma con adeguamento, una notizia festeggiata dal popolo viola come se fosse un trofeo. Il contratto non prevede un prolungamento della scadenza, fissata al 2029, ma un adeguamento economico significativo: l’attaccante passa da 2,2 milioni a 4,5 milioni netti a stagione, con bonus che possono portare l’ingaggio fino a 5 milioni. Una cifra che lo pone al vertice della scala salariale viola, oltre lo stesso tetto ingaggi voluto da Commisso, superato in passato soltanto da Ribery. Contestualmente cresce anche la clausola rescissoria, che sale da 52 a 62 milioni ed è valida, come in precedenza, soltanto nella finestra tra il 1 e il 15 luglio.

La trattativa ha avuto un’accelerazione dopo che Kean,pur valutando l’offerta molto ricca arrivata dall’Al Qadsiah in Arabia(12 milioni netti annui e clausola pagata), ha scelto di restare a Firenze. Una decisione dettata dalla riconoscenza verso il club che lo ha rilanciato, ma anche dal desiderio di giocarsi le proprie carte in vista del Mondiale 2026 con l’Italia di Gattuso. Rifiutato l’esilio dorato in Medio Oriente, l’attaccante ha fatto sapere negli ultimi giorni di validità della clausola di voler proseguire in viola. Da lì, il lavoro dei dirigenti Pradè e Goretti, insieme all’entourage del calciatore, ha portato a un’intesa che ha soddisfatto entrambe le parti: la Fiorentina ha ritoccato la propria offerta portandola vicina ai 5 milioni complessivi, blindando così il suo uomo simbolo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Rocco Commisso, che ha rivendicato il percorso di dialogo iniziato già lo scorso aprile e sottolineato gli sforzi economici fatti per mantenere Kean a Firenze. A testimoniare l’importanza del rinnovo, il club ha diffuso sui propri canali social un’immagine del patron insieme al centravanti. Dal canto suo, Kean ha ringraziato presidente, dirigenti e tifosi, riconoscendo il ruolo della fiducia ricevuta nel suo percorso di crescita e promettendo di ripagare con impegno e risultati. Per la Fiorentina e per il suo bomber, l’accordo rappresenta una tappa fondamentale per guardare con ambizione alle prossime stagioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.