Oscar Damiani: “Rinnovo di Kean? Hanno vinto tutti. Caviglia è molto bravo”

Le parole di Oscar Damiani a Radio Bruno

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 18:56)

Oscar Damiani, intervenuto in merito al momento della Fiorentina, ha commentato con entusiasmo il rinnovo di Moise Kean: “Mi sembra che abbiano vinto tutti. Kean ha fatto un contratto importante, meritato, e può ancora migliorare”.

Il procuratore ha poi espresso il suo apprezzamento per la squadra viola: “La Fiorentina mi piace, sono stato tifoso sin da bambino e la seguo con affetto. I risultati dipendono da tanti fattori, ma la squadra ha le qualità per competere per le coppe, anche se ci sono altre formazioni di alto livello”.

Sui nuovi acquisti, Damiani si è soffermato su Hans Nicolussi Caviglia, evidenziandone le qualità e i margini di crescita: “Ha dinamismo, tecnica e può anche segnare qualche gol. È un giocatore molto bravo, con potenzialità da sviluppare nel tempo”.