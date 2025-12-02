CorSport: “Fiorentina, ti salvi? Non serve un miracolo, ma poco ci manca”

La Fiorentina, in piena crisi, vede la salvezza sempre più lontana

Redazione VN 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 10:00)

La Fiorentina, ancora senza vittorie dopo 13 giornate, per salvarsi dovrà compiere un’impresa rara nella storia della Serie A: nessuna squadra nell’era dei tre punti è mai riuscita a evitare la retrocessione con un avvio simile. Solo Triestina nel 1942/43 e Varese nel 1970/71, in oltre un secolo di campionato, sono riuscite a risollevarsi dopo strisce così lunghe senza successi. Per invertire la rotta serviranno almeno tre vittorie nelle prossime cinque gare, così da arrivare alla Befana con un bottino di circa 15 punti.

Un elemento che gioca a favore dei viola è il ritmo salvezza più basso rispetto al passato: negli ultimi dieci anni la quota necessaria per restare in A è oscillata tra i 31 e i 39 punti, e quest’anno la lotta sembra ancora più rallentata. Con una proiezione attuale di circa 35 punti per salvarsi, la Fiorentina dovrebbe conquistare 30 punti nelle 25 partite restanti, mantenendo una media di almeno 1,2 punti a gara, molto distante dallo 0,46 attuale. Le prossime sfide contro Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese saranno quindi decisive.

Il club ha richiamato alla compattezza tutto l’ambiente, consapevole che il futuro della squadra si deciderà nelle prossime settimane. Tre dei prossimi cinque scontri diretti si giocheranno al Franchi, dove – nonostante i cantieri e un’atmosfera non ideale – il supporto dei tifosi dovrà tornare a essere un fattore. L’obiettivo è ripartire subito, a cominciare da Reggio Emilia e poi dal match interno contro il Verona del 14 dicembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.