CorSport: “Fiorentina su Lamptey, ma adesso il Brighton chiede una cifra alta”

E ntro oggi la Fiorentina prenderà una decisione su Niccolò Fortini. In giornata è previsto un incontro coi suoi agenti per parlare di futuro: da parte sua il classe 2006 preferirebbe giocarsi le sue carte a Firenze ricoprendo il ruolo di vice Dodò.

La dirigenza viola, invece, starebbe valutando di cederlo in prestito secco o con un controriscatto a proprio favore per permettergli di farsi le ossa in Serie A.

In questo senso l’interesse del Torino è concreto, mentre l’Empoli è svantaggiato poiché Fortini non contempla un ritorno in B. Se partirà, Pradè e Goretti accelereranno per Tariq Lamptey del Brighton che però chiede una cifra piuttosto alta: 10 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.