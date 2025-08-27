CorSport: “Fiorentina, si avvicina Lamptey. Uscite? Occhio a Richardson”

L’alternativa a Dodò è già pronta. Si tratta di Tariq Lamptey del Brightoncon cui la Fiorentina è molto avanti. Gli inglesi chiedono una cifra vicina ai 10 milioni, Pradè e Goretti sono pronti ad accelerare. Lamptey potrebbe arrivare a titolo definitivo anche perché in scadenza col Brighton nel 2026.