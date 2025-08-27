L’alternativa a Dodò è già pronta. Si tratta di Tariq Lamptey del Brightoncon cui la Fiorentina è molto avanti. Gli inglesi chiedono una cifra vicina ai 10 milioni, Pradè e Goretti sono pronti ad accelerare. Lamptey potrebbe arrivare a titolo definitivo anche perché in scadenza col Brighton nel 2026.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, si avvicina Lamptey. Uscite? Occhio a Richardson”
Il Corriere dello Sport su il vice Dodò
A ore è atteso lo sprint della dirigenza viola. Che continua a lavorare sulle uscite. Un occhio di riguardo va ad Amir Richardson, che è considerato un esubero. Se arriveranno offerte interessanti, i suoi procuratori le prenderanno in considerazione.
Stesso discorso per Alessandro Bianco che vorrebbe trovare più continuità. Niente di nuovo sul fronte Lucas Beltran: l'argentino è ancora in attesa del River Plate,il cui allenatore Marcelo Gallardo ha indicato il suo nome per completare il reparto offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
