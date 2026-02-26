CorSport: “Fiorentina, quest’anno è la volta buona per vincere la Conference?”

Ma è un modo estremamente efficace, che mira dritto al punto e soprattutto, in questo caso, racconta tanto del cambio di pensiero all’interno del gruppo viola. La salvezza rimane l’obiettivo principale, non differibile e certo non basta aver agganciato Cremonese e Lecce per abbassare la guardia di un solo centimetro, ma la Conference League - a questa si riferiva il centravanti ex Cagliari - da peso che è stata fino a dicembre adesso è un traguardo che stuzzica: hai visto mai che dopo averlo sfiorato due volte non sia la volta buona nell’occasione in cui meno te l’aspetti? Lo scrive il Corriere dello Sport.