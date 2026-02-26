CorSport: “Fiorentina, quest’anno è la volta buona per vincere la Conference?”

«Siamo qui per vincerla, non solo per onorarla». Roberto Piccoli ha un modo di dire le cose sempre misurato, pacato, quasi timido, inversamente proporzionale alla prepotenza fisica che mette in campo per difendere il pallone o per sradicarlo dai piedi degli avversari.
La domanda del Corriere dello Sport
Ma è un modo estremamente efficace, che mira dritto al punto e soprattutto, in questo caso, racconta tanto del cambio di pensiero all’interno del gruppo viola. La salvezza rimane l’obiettivo principale, non differibile e certo non basta aver agganciato Cremonese e Lecce per abbassare la guardia di un solo centimetro, ma la Conference League - a questa si riferiva il centravanti ex Cagliari - da peso che è stata fino a dicembre adesso è un traguardo che stuzzica: hai visto mai che dopo averlo sfiorato due volte non sia la volta buona nell’occasione in cui meno te l’aspetti? Lo scrive il Corriere dello Sport.
