CorSport: “Fiorentina, c’è la formula per Udogie. E si complica Norton-Cuffy”

La Fiorentina continua a lavorare per consegnare a Fabio Grosso rinforzi funzionali al suo progetto tecnico, ma deve fare i conti con valutazioni molto elevate. I rapporti con il Sassuolo restano vivi e il club viola insiste soprattutto per gli esterni offensivi, considerati indispensabili nel 4-3-3 del nuovo allenatore. Volpato e Laurienté piacciono molto, ma i neroverdi chiedono rispettivamente circa 20 milioni e oltre 25 milioni di euro, cifre che rendono le trattative particolarmente complesse.