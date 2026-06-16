La Fiorentina continua a lavorare per consegnare a Fabio Grosso rinforzi funzionali al suo progetto tecnico, ma deve fare i conti con valutazioni molto elevate. I rapporti con il Sassuolo restano vivi e il club viola insiste soprattutto per gli esterni offensivi, considerati indispensabili nel 4-3-3 del nuovo allenatore. Volpato e Laurienté piacciono molto, ma i neroverdi chiedono rispettivamente circa 20 milioni e oltre 25 milioni di euro, cifre che rendono le trattative particolarmente complesse.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, c’è la formula per Udogie. E si complica Norton-Cuffy”
Udogie—
Tra gli obiettivi monitorati c'è anche Destiny Udogie, profilo che garantirebbe un importante salto di qualità sulla fascia sinistra. Tuttavia, l'operazione appare difficile dal punto di vista economico: la Fiorentina potrebbe pensare di portarlo a Firenze soltanto attraverso la formula del prestito, unica soluzione ritenuta sostenibile per avvicinare il laterale.
Norton-Cuffy—
Grande attenzione anche per Norton-Cuffy, giovane esterno che il club considera un investimento di prospettiva. Sul giocatore, però, non c'è soltanto la Fiorentina: anche il Napoli segue con interesse il suo percorso, aumentando la concorrenza e complicando ulteriormente una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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