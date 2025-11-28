CorSport: “Fiorentina, adesso non vinci nemmeno in Conference. Quanti errori”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla gara giocata dalla squadra di Paolo Vanoli. Quella di ieri sera è stata una Fiorentina spenta, che preoccupa non poco in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta:
Almeno prima la Fiorentina vinceva in Conference League, adesso più nemmeno quello. Anzi, adesso perde anche in Europa: un gol di Gacinovic regala il successo all’Aek Atene e per la squadra viola si tratta della seconda sconfitta di fila dopo il 2-1 a Mainz nell’interregno di Galloppa. Risultato che mette a forte rischio la qualificazione diretta agli ottavi e decisiva diventa la partita dell’11 dicembre contro la Dinamo Kiev sempre al Franchi, quindi c’è tempo per pensarci. Quello che diventa impellente per Vanoli è trovare un modo per tirare su un gruppo di calciatori spento, abulico, che commette errori incredibili, che sbaglia tutto e di più, che non ha capo e né coda, ma soprattutto non ha anima.
