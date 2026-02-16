CorSport: “Fagioli uno dei migliori centrocampisti di A, Gattuso non lo può ignorare”

In una stagione complicata per la Fiorentina, Nicolò Fagioli rappresenta una delle poche certezze. Nonostante la squadra stazioni in zona retrocessione, il centrocampista piacentino si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. La sua centralità è esplosa con il cambio in panchina: dall’era di Stefano Pioli, che spesso gli preferiva Nicolussi Caviglia, all’arrivo di Paolo Vanoli, che lo ha reso imprescindibile. Con il nuovo tecnico è diventato titolare fisso: 14 presenze dal 1’ su 15 in campionato, praticamente sempre in campo da Parma a Como.

I numeri certificano la sua crescita: 2,65 passaggi chiave a partita (tra i migliori centrocampisti del torneo), 968 passaggi riusciti con l’89,8% di precisione e 69 lanci lunghi completati al 66%. Dati che raccontano una regia di altissimo livello, capace di forzare giocate complesse mantenendo grande qualità. A Como ha aggiunto anche il primo gol stagionale, appena il terzo in 50 presenze in viola: se dovesse aumentare l’incisività sotto porta, per un talento classe 2001 già accostato in passato a Luka Modric, gli orizzonti potrebbero ampliarsi ulteriormente.

Ma la vera evoluzione è nella completezza: 107 palloni recuperati e 7 tiri bloccati dimostrano un impatto crescente anche in fase difensiva. A Como ha limitato Nico Paz, confermando maturità e sacrificio. Da “Fagiolino” a “Fagiolone”, come auspicato mesi fa dall’ex ds Pradè, il passo sembra vicino. Un messaggio non solo alle rivali per la salvezza, ma anche al ct Gattuso: questo nuovo Fagioli, più solido e totale, difficilmente può restare fuori dal giro della Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.