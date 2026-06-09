CorSport: “Ecco cosa chiederà Commisso a Paratici nel viaggio in America”

Commisso chiederà una riduzione del monte ingaggi, che nell’ultima stagione ha raggiunto i 60,8 milioni di euro

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 08:16)

Il viaggio negli Stati Uniti di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici entra oggi nel vivo. Dopo l’arrivo a New York, i due dirigenti viola raggiungeranno il New Jersey per incontrare il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e la madre Catherine. Per il nuovo direttore sportivo sarà il primo faccia a faccia con la proprietà, un passaggio importante per definire le strategie del club in vista della prossima stagione.

L’incontro avrà contenuti molto concreti. Ferrari e Paratici presenteranno alla famiglia Commisso il piano per la ricostruzione della squadra, con una lunga lista di operazioni in entrata e in uscita già individuate. Al centro del confronto ci sarà soprattutto il budget di mercato: l’obiettivo è ottenere il via libera della proprietà per garantire al ds i margini economici necessari a muoversi con maggiore libertà nelle trattative estive.

In cambio, Commisso chiederà una riduzione del monte ingaggi, che nell’ultima stagione ha raggiunto i 60,8 milioni di euro, il settimo più alto della Serie A. Anche il rinnovo di David De Gea, da tre milioni netti a stagione fino al 2028, rientra nelle valutazioni economiche del club. Senza le coppe europee non sarà più necessario rispettare il limite del 70% tra stipendi e fatturato imposto dal fair play finanziario, ma la dirigenza è comunque intenzionata a mantenere i conti sotto controllo per favorire un rapido ritorno in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.