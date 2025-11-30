CorSport e il passaparola dei tifosi viola su Palladino: “Oh, male male non era”

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'incrocio Fiorentina-Raffaele Palladino. Lo spogliatoio spingeva per il ritorno del tecnico, poi la società viola ha scelto Vanoli:
Nello spogliatoio viola Palladino piaceva
Il destino come l’amore fa giri immensi e poi ritorna: oggi per la Fiorentina il giro si chiude e la rimette di fronte a Raffaele Palladino. L’allenatore poco amato a Firenze, sicuramente non tanto per i risultati ottenuti (65 punti e sesto posto, due record della gestione-Commisso), e poi per nulla quando la mattina del 28 maggio scorso ha chiamato il direttore generale Ferrari per comunicargli le dimissioni, appena tre settimane dopo il rinnovo in viola sottoscritto fino al 2027, meno di ventiquattro ore dopo che l’imprenditore italo-americano l’aveva definito «come un figlio» parlando in collegamento telefonico dagli Stati Uniti. L’allenatore, che sempre nonostante per il dietro-front clamoroso appena raccontato, stava per sedersi nuovamente sulla panchina della Fiorentina nei giorni convulsi dell’esonero di Pioli e il sostituto non si trovava: l’avrebbero voluto la squadra e una bella fetta di tifosi, che nel deserto di prestazioni e di risultati di Ranieri e compagni se lo dicevano in un passa parola montante di ora in ora fino all’annuncio di Vanoli: «Oh, male male Palladino non era». Invece, se lo ritrovano a Bergamo, da avversario, uno di qua e l’altra di là: e di là non c’è nemmeno il motivo per cui Palla se n’è andato.
