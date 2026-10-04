A una settimana dalla ripresa del campionato contro il Genoa, la Fiorentina ha affrontato al Viola Park la Primavera di Andreazzoli in una partitella presa molto seriamente da Vanoli e dai giocatori. Il test ha verificato il lavoro tecnico, tattico e atletico delle prime due settimane di sosta, tra buoni ritmi, rotazioni, cambi di ruolo, maggiore minutaggio per chi ne aveva bisogno e movimenti ripetuti con le spiegazioni dell’allenatore. Sarà la base da cui ripartire martedì, con il gruppo gradualmente al completo.

Alla gara ha partecipato anche Beto, primo nazionale rientrato a Firenze dopo aver concluso giovedì il doppio impegno nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa con la Guinea-Bissau. L’ex Everton si è subito unito ai compagni per recuperare la migliore condizione fisica. Dopo due giorni di riposo, alla ripresa degli allenamenti contenderà il posto da centravanti a Pellegrino, attualmente favorito.

Il riferimento tattico resta il 4-2-3-1, con il doppio play sempre più caratteristico della squadra. Vanoli ha spiegato a Sky Sport: «Sono molto contento della convocazione di Fagioli in Nazionale. Uno intelligente come Nicolò può ricoprire diversi ruoli che nel calcio moderno vanno sempre interpretati. Lo scorso anno ha fatto il regista con le sue caratteristiche, ma può giocare da mezzala di costruzione e anche con un altro regista accanto: e quest’ultima soluzione ha tutto per essere la nostra strada futura». Lo scrive il Corriere dello Sport.