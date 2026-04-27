CorSport difende Vanoli: “Il pareggio sembra poco, ma così è distorcere la realtà”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Sassuolo

Redazione VN 27 aprile - 06:07

La Fiorentina conquista un altro punto fondamentale nella corsa alla salvezza contro il Sassuolo, proseguendo una striscia positiva che ha portato 12 punti nelle ultime gare. In un clima poco entusiasmante al Franchi, il pareggio assume comunque un valore importante: allontana definitivamente l’incubo retrocessione che per mesi ha pesato sulla squadra. Guardando indietro, il cambiamento rispetto a poche settimane fa è evidente, e la permanenza in Serie A – oggi vicina – non era affatto scontata.

La partita, però, ha confermato tutti i limiti della squadra. Le numerose assenze, tra infortunati e squalificati, hanno costretto l’allenatore Paolo Vanoli a soluzioni d’emergenza, come Gudmundsson adattato centravanti. Nonostante ciò, la Fiorentina ha costruito alcune occasioni nel primo tempo – tra cui un colpo di tacco di Gudmundsson e un errore clamoroso di Solomon a porta vuota – senza però riuscire a concretizzare. Il Sassuolo, più leggero mentalmente, si è limitato a gestire senza grandi ambizioni, contribuendo a rendere la gara poco spettacolare.

Anche nella ripresa i viola hanno provato a creare qualcosa, con tentativi di Gudmundsson e Dodô, ma senza mai trovare il gol. Il momento più pericoloso è stato però del Sassuolo, con il palo colpito da Pinamonti su cross di Laurienté. Nel finale, la Fiorentina ha continuato a cercare la rete con conclusioni dalla distanza, senza successo. Il risultato finale, uno 0-0, rispecchia una partita povera di emozioni ma utile per avvicinarsi all’obiettivo: un punto che non entusiasma, ma che pesa moltissimo e avvicina la squadra alla salvezza definitiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.