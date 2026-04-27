CorFio: “Fiorentina, il lato positivo è che manca meno alla fine della stagione”

L'analisi del Corriere Fiorentino

Redazione VN 27 aprile - 06:03

La Fiorentina esce dal pareggio con il Sassuolo con una buona e una cattiva notizia: il punto guadagnato e il +9 sulla Cremonese sono importanti, ma il vero sollievo è che la stagione si avvicina alla fine. Mancano solo quattro partite e, considerando anche le difficoltà di squadre come il Lecce, la salvezza sembra sempre più alla portata. Resta però la sensazione di un’annata pesante e deludente, che si trascina stancamente verso la conclusione.

La gara col Sassuolo ha confermato tutte le difficoltà: ritmo basso, poche idee e zero spettacolo. La squadra allenata da Fabio Grosso non aveva particolari obiettivi, mentre i viola si sono rapidamente adattati al clima da fine stagione. Le tante assenze – tra cui Kean, Pongracic e Piccoli – hanno costretto a soluzioni improvvisate, come Gudmundsson falso nove affiancato da Solomon e Harrison. In queste condizioni era difficile aspettarsi una prestazione brillante, e infatti la squadra ha sì controllato il gioco, ma senza mai essere davvero pericolosa.

Il copione è rimasto invariato anche nella ripresa: poche occasioni e poca cattiveria sotto porta. Emblematiche l’azione sprecata da Dodô e Gudmundsson e il palo colpito da Pinamonti, unici veri squilli in una partita altrimenti piatta. Il resto è stato un lento avvicinamento al 90’, tra tentativi da lontano e scarsa intensità. Il pareggio finale rimanda ancora la matematica salvezza, che appare comunque vicina, ma lascia anche il dubbio che la Fiorentina non abbia tutta questa urgenza di chiudere i conti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.