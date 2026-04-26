La Fiorentina affronta il Sassuolo con un obiettivo prioritario: mettere in cassaforte la salvezza. Una vittoria permetterebbe di salire a +11 sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine, chiudendo definitivamente i conti con una stagione difficile. Solo dopo si aprirà il capitolo delle valutazioni, che terranno conto non solo del risultato finale, ma anche del rendimento mostrato in quest’ultimo mese decisivo.
Corriere dello Sport
CorSport: “Da Gudmundsson a Comuzzo, tutti i giocatori che rischiano la cessione”
Sotto osservazione ci sono sia l’allenatore Paolo Vanoli sia molti giocatori, tra cui Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli e Dodô. Le prossime partite contro squadre come Roma, Genoa, Juventus e Atalanta serviranno a consolidare la posizione del tecnico e a capire su quali elementi costruire il futuro. La dirigenza, con Fabio Paratici, ha già un’idea di base, ma questo finale può rafforzarla o modificarla.
Parallelamente, è già iniziato il processo di valutazione della rosa in vista di una probabile rivoluzione estiva. Molti giocatori – come Harrison, Solomon, Fazzini e Comuzzo – sono sotto esame per capire se meritano conferma o meno, mentre pochi, come Moise Kean e Nicolò Fagioli, sembrano avere una posizione più definita. Il mercato e le eventuali offerte avranno un peso, ma la scelta finale spetterà alla società, chiamata a ridurre al minimo gli errori e a ridisegnare la squadra. Prima però serve il passo decisivo: battere il Sassuolo e archiviare la salvezza, per poi avviare una nuova fase tra promossi e bocciati. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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