CorSport: “Da Gudmundsson a Comuzzo, tutti i giocatori che rischiano la cessione”

Sotto osservazione ci sono sia l’allenatore Paolo Vanoli sia molti giocatori, tra cui Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli e Dodô. Le prossime partite contro squadre come Roma, Genoa, Juventus e Atalanta serviranno a consolidare la posizione del tecnico e a capire su quali elementi costruire il futuro. La dirigenza, con Fabio Paratici, ha già un’idea di base, ma questo finale può rafforzarla o modificarla.

Parallelamente, è già iniziato il processo di valutazione della rosa in vista di una probabile rivoluzione estiva. Molti giocatori – come Harrison, Solomon, Fazzini e Comuzzo – sono sotto esame per capire se meritano conferma o meno, mentre pochi, come Moise Kean e Nicolò Fagioli, sembrano avere una posizione più definita. Il mercato e le eventuali offerte avranno un peso, ma la scelta finale spetterà alla società, chiamata a ridurre al minimo gli errori e a ridisegnare la squadra. Prima però serve il passo decisivo: battere il Sassuolo e archiviare la salvezza, per poi avviare una nuova fase tra promossi e bocciati. Lo scrive il Corriere dello Sport.