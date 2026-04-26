CorFio: “Col Sassuolo, Paolo Vanoli ha l’occasione di smettere di soffrire”

Vanoli cerca i 3 punti

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 08:16)

La Fiorentina affronta il Sassuolo in una sfida dal doppio significato: da un lato la possibilità concreta di chiudere il discorso salvezza, dall’altro l’occasione per osservare da vicino Fabio Grosso, tecnico emergente e tra i principali candidati per la panchina futura. Su di lui ci sono anche Bologna e Lazio, mentre la sua crescita è stata favorita anche da Fabio Paratici. La partita diventa quindi anche un incrocio di strategie e prospettive.

Per Paolo Vanoli si tratta di un passaggio cruciale: arrivato in una situazione difficile, ha guidato la squadra fuori dalla zona pericolosa con una serie di risultati utili, pur senza brillare nel gioco. Una vittoria permetterebbe di portarsi a +11 dalla zona retrocessione, ipotecando di fatto la permanenza in categoria. La squadra ha ritrovato una certa solidità difensiva, ma resta in emergenza offensiva, con Moise Kean fuori e Roberto Piccoli in dubbio, rendendo probabile l’utilizzo di Albert Gudmundsson come falso nove.

Il Sassuolo di Grosso rappresenta però un avversario pericoloso, con un gioco dinamico e qualità individuali importanti come Nemanja Matić, Kristian Thorstvedt, Manu Koné e Cristian Volpato, chiamato a non far rimpiangere Domenico Berardi. Il finale di stagione, con sfide contro Roma, Juventus e Atalanta, sarà decisivo anche per il futuro in panchina: la conferma di Vanoli dipenderà non solo dalla salvezza, ma anche dal livello delle prestazioni contro avversari di alto profilo. Lo scrive anche il Corriere Fiorentino.