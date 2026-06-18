CorSport chiaro: “Per la Fiorentina e Paratici nessuno è incedibile”

Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili

Siamo alla resa dei conti. Stamani al Viola Park è prevista la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, in cui si conoscerà tutto sulla Fiorentina. Sarà l’incontro che chiuderà la stagione, ma soprattutto l’occasione per tracciare le linee guida per il futuro del club viola.