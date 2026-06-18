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Corriere dello Sport

CorSport chiaro: “Per la Fiorentina e Paratici nessuno è incedibile”

dirigenza Fiorentina
Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili
Redazione VN

Siamo alla resa dei conti. Stamani al Viola Park è prevista la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, in cui si conoscerà tutto sulla Fiorentina. Sarà l’incontro che chiuderà la stagione, ma soprattutto l’occasione per tracciare le linee guida per il futuro del club viola.

Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili. Al massimo elementi su cui provare a realizzare una squadra competitiva e all'altezza della città che rappresenta, come già dichiarato dallo stesso direttore sportivo pochi giorni fa. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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