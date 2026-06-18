Siamo alla resa dei conti. Stamani al Viola Park è prevista la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, in cui si conoscerà tutto sulla Fiorentina. Sarà l’incontro che chiuderà la stagione, ma soprattutto l’occasione per tracciare le linee guida per il futuro del club viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport chiaro: “Per la Fiorentina e Paratici nessuno è incedibile”
Corriere dello Sport
CorSport chiaro: “Per la Fiorentina e Paratici nessuno è incedibile”
Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili
Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili. Al massimo elementi su cui provare a realizzare una squadra competitiva e all'altezza della città che rappresenta, come già dichiarato dallo stesso direttore sportivo pochi giorni fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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