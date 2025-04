CorSport: “Celje sfavorito anche con Apoel e Lugano. Guai a sottovalutarli”

C’è un detto in Slovenia, “Če je volja, je tudi pot” - se c’è volontà, c’è strada - che rappresenta al meglio l’ Nk Celje ( IL NOSTRO APPROFONDIMENTO ) , una squadra capace di tracciare un sentiero mai esplorato da nessun club del proprio Paese. Come scrive il Corriere dello Sport, arrivare ai quarti di una competizione europea - prima volta per una società slovena - è già di per sé l’El Dorado, non solo per i gialloblù, ma anche per tutto il movimento nazionale. Per questo, la visita della Fiorentina nella città dei Conti è un evento storico per tutta la Slovenia .

La squadra

Il tecnico è un ex Liverpool: è Albert Riera, centrocampista con 16 presenze in nazionale spagnola e un cameo, nel 2014, all’Udinese. Esperienza chiusa dopo una fuga - per l’appunto in Slovenia - in un casinò per partecipare a un torneo di poker. Dall’altra parte del confine Riera non ha trovato solo fiches e tavoli verdi ma anche una buona carriera da allenatore, prima all’Olimpia Lubiana e poi, dal 2023 al Celje. Riera guida un gruppo di carneadi del grande calcio. Tra i più esperti c’è Zan Karnicnik, unico nazionale sloveno in rosa e protagonista agli ultimi Europei in Germania. Il talento è tutto sulle spalle di Svit Seslar, trequartista classe 2002 dal passo felpato e l’imbucata facile per i compagni (otto assist in Conference), mentre nell’ultima di campionato - vittoria per 2-1 sul campo del Bravo - è tornato al gol Aljosa Matko (doppietta), capocannoniere della scorsa Prva Liga. Peserà, e non poco, l’assenza di Armandas Kucys, centravanti lituano da 16 centri in stagione, fuori fino al termine della stagione per la rottura del legamento crociato rimediata a fine marzo. Nonostante il pronostico penda con evidenza dalle parti viola, a Celje ci credono. L’Arena Petrol è andato tutto esaurito (12.500 spettatori presenti, tra cui mille nel settore ospiti), con l’apertura straordinaria di una parte d’impianto finora chiusa. Erano sfavoriti anche contro Apoel e Lugano. L’hanno già fatto e vogliono rifarlo.