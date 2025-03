Bomber lituano, tecnico spagnolo meteora a Udine: ecco il Celje, “mai stati in B”

Saranno i campioni di Slovenia in carica del Celje gli avversari della Fiorentina ai quarti di finale di Conference League: si tratta di una squadra slovena fondata nel 1919, nome completo Nogometni Klub MIK CM Celje. La sede è nell'omonima città di Celje, a est della capitale Lubiana, popolata da poco meno di 40mila abitanti. Lo stadio si chiama "Z'dežele" (fino al 2017 Arena Petrol), è stato inaugurato nel 2003 e conta 13400 posti. Nel suo palmares, il Celje conta 3 campionati nazionali - uno, nel 1963/64, prima della disgregazione della Jugoslavia, e due successivamente, nel 2019/20 e la stagione scorsa 2023/24 - e una coppa nazionale (2004/05). Curiosità: il Celje è una delle due società slovene a non essere mai retrocesse in 2 SNL, la corrispondente della Serie B, sin dalla sua istituzione nel 1991, assieme al Maribor.