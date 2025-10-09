CorSport: “Celik è sembrato più Gosens dell’originale. Robin deve dare di più”

Viola News
Il Corriere dello Sport su Robin Gosens
Come Dodò, anche Robin Gosens sta attraversando un periodo di difficoltà. Il Corriere dello Sport si è soffermato proprio su questo aspetto, con il tedesco che cerca la svolta definitiva:

Nomini Gosens, pensi all'efficienza teutonica, un esterno d'assalto dal fisico inscalfibile. Dell'idea che anche Firenze si è fatta di Gosens è rimasto per il momento poco: c'è un calciatore in chiara difficoltà atletica, messo alle strette domenica scorsa da un Celik che è sembrato più Gosens dell'originale. Periodo no, che ha seguito un avvio con un gol e due assist nel doppio preliminare contro il Polissya; in questo momento però il numero ventuno non è più un fattore, arriva in ritardo nei duelli e nelle incursioni in area. Il nuovo ciclo Pioli è partito poggiandosi anche su di lui, lo ha fatto capire il ds Pradè parlando di un'offerta importante rifiutata in estate (mittente Atalanta) e lo stesso Gosens ha confessato di dover dare qualcosa di più. 

