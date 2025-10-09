CorSport: “Celik è sembrato più Gosens dell’originale. Robin deve dare di più”

Come Dodò, anche Robin Gosens sta attraversando un periodo di difficoltà. Il Corriere dello Sport si è soffermato proprio su questo aspetto, con il tedesco che cerca la svolta definitiva:
Nomini Gosens, pensi all'efficienza teutonica, un esterno d'assalto dal fisico inscalfibile. Dell'idea che anche Firenze si è fatta di Gosens è rimasto per il momento poco: c'è un calciatore in chiara difficoltà atletica, messo alle strette domenica scorsa da un Celik che è sembrato più Gosens dell'originale. Periodo no, che ha seguito un avvio con un gol e due assist nel doppio preliminare contro il Polissya; in questo momento però il numero ventuno non è più un fattore, arriva in ritardo nei duelli e nelle incursioni in area. Il nuovo ciclo Pioli è partito poggiandosi anche su di lui, lo ha fatto capire il ds Pradè parlando di un'offerta importante rifiutata in estate (mittente Atalanta) e lo stesso Gosens ha confessato di dover dare qualcosa di più.
