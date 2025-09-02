CorSport: “Beltran ha tenuto in scacco Pradè, che avrebbe voluto monetizzare”

La Fiorentina e la cessione di Lucas Beltran

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 08:16)

La sessione di mercato della Fiorentinasi è chiusa senza colpi last minute in entrata, con l’ultima operazione significativa rappresentata dall’arrivo di Tariq Lamptey dal Brighton per 6 milioni più bonus.Il laterale destro ghanese, classe 2000, si è legato al club fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e sarà il vice-Dodô.

Poi le cessioni. La situazione di Beltran era la più particolare: dopo aver rifiutato sia Flamengo che Cska Mosca, tenendo quindi in parte sotto scacco il mercato di Pradè e soci (che contavano di monetizzare dalla sua vendita), il Vikingo volerà in Liga. Lo aspetta il Valencia, che girerà un milione alla Fiorentina per il prestito (secco) annuale. Alla fine ha vinto l'argentino: il suo desiderio era quello di rimanere in uno dei top cinque campionati europei. Detto, fatto. Le numerose cessioni, più che a generare incassi, sono servite ad alleggerire la rosa e ridurre i costi: nel complesso la Fiorentina risparmierà circa 9,3 milioni di ingaggi per la stagione 2025-26.

Restano invece in viola diversi giocatori fuori dai piani tecnici: Richardson e Sabiri, non convinti rispettivamente da Verona e Monza, così come Infantino e Kouamé, quest’ultimo fermo per infortunio ma con uno stipendio pesante. Per tutti potrebbero riaprirsi spiragli nei mercati ancora attivi, come Turchia o Arabia. Nelle ultime ore si era parlato anche di una possibile cessione di Parisi, ma il giocatore ha scelto di restare e giocarsi le sue carte con Pioli. La Fiorentina, dunque, chiude un mercato più improntato allo sfoltimento che alla rivoluzione, con l’innesto di Lamptey come unico vero colpo finale. Lo scrive il Corriere dello Sport.