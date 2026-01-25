CorSport avvisa: “Fiorentina, hai bisogno di ritrovare in fretta Moise Kean”

Il Corriere dello Sport analizza il secondo tempo di Fiorentina-Cagliari. Vanoli prova a cercare il pareggio, ma senza successo:
La Fiorentina è rientrata in campo con un altro passo. Voleva rimontare. Vanoli ha inserito Fabbian, tradito subito da un eccesso di frenesia e di imprecisione. Pallone intercettato da Obert, campo ribaltato con un allungo, tocco di Esposito, diagonale in corsa di Palestra. Viola distrutti con un’altra ripartenza. La reazione c’è stata. Si era acceso l’asse Dodo-Solomon, l’unico in grado di riaprire la partita. Brescianini, appena entrato, ha segnato da centravanti aggiunto sul cross del brasiliano e quattro minuti dopo è andato vicinissimo al pareggio. Azione quasi identica, salvataggio sulla linea di Mina, un gigante. Il Cagliari ha sofferto, si è ricompattato, ma sotto assedio non ha ceduto. Anzi, alla fine avrebbe potuto segnare il terzo gol con Borrelli, entrato nella solita staffetta per dare respiro a Kiliçsoy, altro acquisto indovinato da Angelozzi. Il centravanti turco ha bisogno di tempo, ma sfonderà. La Viola, invece, ha bisogno di ritrovare in fretta Kean.
