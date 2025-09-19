CorSport: “Ancora presto per tutto, ma la pressione comincia a salire per Pioli”

Un inizio complicato per la Fiorentina di Stefano Pioli

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 08:16)

Dopo tre giornate di campionato, la Fiorentina si trova in affanno con soli due punti conquistati. È un avvio difficile che richiama altre partenze lente dell’era Commisso, come nel 2019-2020 con Montella in panchina o nel 2020-2021 con Iachini. In entrambi i casi i viola avevano faticato a ingranare e la classifica finale non era stata soddisfacente, con piazzamenti a metà o bassa classifica.

L’arrivo di Italiano nel 2021 aveva segnato invece un’inversione di tendenza, con partenze più solide e una squadra capace di riportarsi in Europa. Nei tre anni di gestione, la Fiorentina era riuscita a mantenere un livello competitivo, sfiorando anche trofei e confermandosi stabilmente nella parte medio-alta della classifica, seppur senza riuscire a fare il salto definitivo. Con il saluto di Italiano nell’estate 2024, è iniziata una nuova fase tecnica.

Palladino, subentrato lo scorso anno, aveva vissuto un avvio incerto ma chiuso con un incoraggiante sesto posto, il miglior risultato recente. Oggi, con Pioli al timone, i viola si ritrovano nuovamente a fronteggiare un inizio complicato, tra pochi punti, incertezze tattiche e una pressione crescente. Pur essendo ancora presto per tracciare bilanci definitivi, la sensazione è che la Fiorentina abbia bisogno di una svolta rapida per evitare che le difficoltà iniziali diventino un peso troppo ingombrante sulla stagione. È ancora presto per tutto ma la pressione comincia a salire, pure per Stefano Pioli. Inevitabilmente. Lo scrive il Corriere dello Sport.