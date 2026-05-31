CorSport: “Al VP non vogliono spendere per lo staff. Se salta Grosso pronto Vanoli”

Se l'operazione Grosso dovesse arenarsi, Vanoli tornerebbe automaticamente in corsa per la conferma attraverso un nuovo accordo.

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 08:28)

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. L'obiettivo della società è definire la questione prima dell'8 giugno, data della partenza negli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Fabio Paratici. Il Sassuolo ha ormai dato disponibilità a liberare l'allenatore dal contratto ancora in essere, ma restano da sistemare alcuni dettagli tra il tecnico e il club viola prima di arrivare alla firma definitiva.

I principali nodi riguardano soprattutto la composizione dello staff. Grosso vorrebbe portare con sé alcuni collaboratori avuti a Sassuolo, ma parte di questi appartiene direttamente al club emiliano. Inoltre la Fiorentina dispone già di uno staff tecnico interno che accompagna da anni i vari allenatori e non sembra intenzionata a modificare profondamente questa struttura. Sul fronte mercato, invece, le strategie resteranno nelle mani di Paratici e della società, mentre non ci sarebbero particolari problemi relativi all'accordo economico: sul tavolo resta un contratto biennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione con opzione per un terzo anno.

Parallelamente resta aperta, almeno formalmente, la pista che porta a Paolo Vanoli. La clausola che consentiva alla Fiorentina di prolungare automaticamente il suo contratto è scaduta, ma il tecnico è ancora legato al club fino al 30 giugno. Se l'operazione Grosso dovesse arenarsi, Vanoli tornerebbe automaticamente in corsa per la conferma attraverso un nuovo accordo. L'ex allenatore del Torino, reduce da un buon lavoro culminato con la salvezza, continua infatti a godere della stima della dirigenza e avrebbe già attirato l'interesse di altre società. Per il momento, però, il suo futuro resta sospeso in attesa della decisione definitiva della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.