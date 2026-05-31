CorFio spiega: “Ecco il perché del ritardo nell’arrivo di Fabio Grosso”

Nel frattempo Giuseppe Riso, agente di Grosso, continua a lavorare per trovare un'intesa definitiva con il Sassuolo

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 08:16)

Il ritardo nell'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina non sarebbe legato all'allenatore, ma ad alcuni componenti del suo staff tecnico. Diversi collaboratori che il tecnico vorrebbe portare con sé a Firenze sono infatti attualmente sotto contratto con il Sassuolo e non fanno parte del gruppo personale che lo segue abitualmente. Per questo motivo il club emiliano sta chiedendo un indennizzo economico per liberare le figure coinvolte nella trattativa.

Se la questione avesse riguardato soltanto Grosso e il suo staff diretto, l'accordo sarebbe stato già definito. Si tratta quindi di un ostacolo inatteso ma considerato superabile, che non dovrebbe modificare l'esito finale della vicenda. Proprio questo rallentamento ha spinto la Fiorentina a prendere tempo anche con Paolo Vanoli, rinviando una comunicazione ufficiale sul futuro dell'attuale allenatore in attesa di chiudere tutti i dettagli dell'operazione.

Nel frattempo Giuseppe Riso, agente di Grosso, continua a lavorare per trovare un'intesa definitiva con il Sassuolo. Parallelamente sarebbero già iniziati i confronti tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle strategie di mercato della prossima stagione. Un tema che sarà centrale anche nel viaggio negli Stati Uniti programmato per la prossima settimana, quando Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari incontreranno la proprietà per definire il budget a disposizione e le linee guida del nuovo progetto viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.