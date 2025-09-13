CorSport: “Al Viola Park c’è la consapevolezza di dover fare una gara perfetta”

La Fiorentina non può sbagliare nulla

Redazione VN 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 08:42)

In casa Fiorentina c'è la consapevolezza di dover fare una prova quasi perfetta, ma di poter puntare su un centravanti in stato di grazia dopo l'exploit in Nazionale come Moise Kean («per me è un privilegio averlo, può ancora crescere, con Piccoli può completarsi bene perché Roberto sa anche svariare e giocare un po' sotto al compagno» ha detto Pioli).

Il piano gara è pronto, ma rimangono alcuni dubbi di formazione, con decisione rimandata a stamani. Il rebus è a centrocampo: con quale sistema giocare? Favoriti per un posto dal 1' Fagioli e Mandragora(con Sohm che incalza), Fazzini si candida per un ruolo dietro le due punte (Piccoli, in vantaggio su Dzeko, e Kean).

Poi c'è l'incognita Gudmundsson: l'islandese sta meglio e farà un provino nelle prossime ore per vedere come risponderà la caviglia infortunata una settimana fa con l'Islanda. Se il test darà responsi positivi, il numero dieci sarà quantomeno convocato per stasera. Lo scrive il Corriere dello Sport.