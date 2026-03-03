CorSport: “Al peggio non c’è mai fine. Fiorentina, così non ti salvi”

L'analisi del Corriere dello Sport

Redazione VN 3 marzo - 07:04

La Fiorentina cade ancora a Udine, sprecando l’occasione di uscire dalla zona retrocessione dopo i passi falsi di Lecce e Cremonese. Con un risultato positivo sarebbe stata virtualmente salva, invece la squadra di Vanoli interrompe la mini-serie di due vittorie e conferma l’inaffidabilità già emersa nella pesante eliminazione in Conference League. All’orizzonte c’è la sfida delicatissima contro il Parma, mentre le dirette concorrenti si affrontano: un intreccio che rende ancora più pesante il ko del Friuli.

A otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, ricordato con grande commozione prima del match, i viola offrono una prova molle e priva di carattere. L’Udinese domina sul piano fisico e del ritmo, trascinata da un Davis incontenibile. Il vantaggio arriva presto: angolo di Zaniolo e colpo di testa vincente di Kabasele, con De Gea immobile e Rugani superato. È solo l’inizio di una serata che si tinge subito di nero per la Fiorentina, incapace di reagire e sovrastata in ogni zona del campo.

Il debutto di Rugani in maglia viola si trasforma in un incubo. Vanoli torna alla difesa a tre per specchiarsi agli avversari, ma la scelta si rivela fallimentare: Davis sfugge al centrale e si procura il rigore del 2-0, poi nel recupero arriva anche il 3-0 firmato da Buksa, ancora su un duello perso. In mezzo, per la Fiorentina, solo un tiro alto di Mandragora e poco altro. Alla 27ª giornata, ribadire che per salvarsi serve ben altro è un segnale allarmante: il tempo stringe e le risposte non arrivano. Lo scrive il Corriere dello Sport.