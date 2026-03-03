La Fiorentina resta impantanata in zona retrocessione, incapace di sfruttare l’occasione per allontanarsene. La sconfitta contro l’Udinese è lo specchio fedele della classifica: qualche illusione nelle settimane precedenti, poi l’ennesimo brusco ritorno alla realtà. Una squadra fragile, discontinua, che alterna rare serate positive a prestazioni sconcertanti, confermando una stagione segnata dall’incertezza.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli? Hanno un bel dire gli allenatori che i moduli con contano”
Le responsabilità ricadono anche su Vanoli, criticato per aver abbandonato una strada tattica che sembrava dare qualche equilibrio. Senza Dodò, il tecnico sorprende tutti escludendo sia Fortini sia Comuzzo e lanciando dal primo minuto Rugani, appena recuperato. Il ritorno al 3-5-2, modulo di inizio stagione, riporta in campo una Fiorentina confusa e poco solida. Nel prepartita il ricordo commosso di Davide Astori riaccende emozioni forti: la sua leadership, viene da pensare, avrebbe forse aiutato una squadra così fragile sul piano mentale.
In campo, però, contano i fatti: ancora una volta fatali le disattenzioni sulle palle inattive, con il vantaggio friulano dopo appena dieci minuti. La Fiorentina non reagisce, spreca con Mandragora l’unica vera occasione e si fa sovrastare per ritmo e intensità. Nella ripresa i cambi non incidono e il rigore trasformato da Davis chiude virtualmente la gara, prima del definitivo 3-0. Al di là dei moduli, resta l’immagine di una squadra smarrita: ma il ritorno al sistema iniziale coincide, simbolicamente, con la riproposizione della peggior versione stagionale dei viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
