CorFio: “Vanoli? Hanno un bel dire gli allenatori che i moduli con contano”

Le responsabilità ricadono anche su Vanoli, criticato per aver abbandonato una strada tattica che sembrava dare qualche equilibrio. Senza Dodò, il tecnico sorprende tutti escludendo sia Fortini sia Comuzzo e lanciando dal primo minuto Rugani, appena recuperato. Il ritorno al 3-5-2, modulo di inizio stagione, riporta in campo una Fiorentina confusa e poco solida. Nel prepartita il ricordo commosso di Davide Astori riaccende emozioni forti: la sua leadership, viene da pensare, avrebbe forse aiutato una squadra così fragile sul piano mentale.