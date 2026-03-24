CorSport a Gattuso: “Uno come Fagioli avrebbe fatto comodo all’Italia”

L'esclusione di Gattuso fa molto rumore

Redazione VN 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 08:28)

Il protagonista del momento in casa Fiorentina è Nicolò Fagioli, autore di prestazioni di grande qualità che hanno impressionato tifosi e osservatori. La sua visione di gioco, la rapidità di pensiero e l’eleganza nei passaggi lo rendono un punto di riferimento tecnico, tanto da evocare paragoni prestigiosi con grandi del passato. Fondamentale è la sua intesa con i compagni, in particolare con Kean, grazie a lanci e giocate che facilitano la manovra offensiva e rendono la squadra più pericolosa.

Determinante è stato anche il lavoro dell’allenatore Paolo Vanoli, che ha saputo valorizzarlo nel ruolo di regista. Uno così avrebbe fatto comodo alla Italia di Gattuso che si vuole prendere i Mondiali americani. A differenza del passato, Fagioli è ora libero di muoversi tra costruzione e rifinitura, diventando il fulcro del gioco viola. Emblematico l’episodio del gol contro l’Inter: recupero palla, visione immediata e assist decisivo per l’azione che ha portato al pareggio. Un’azione che sintetizza la sua capacità di leggere il gioco in anticipo rispetto agli altri.

Oltre agli aspetti tecnici, emerge anche il lato umano del giocatore. Dopo un periodo difficile, Fagioli ha ritrovato fiducia e serenità proprio grazie al calcio, tornando a esprimere il suo talento nel momento più delicato per la squadra. Da simbolo di una Fiorentina in crisi è diventato guida e riferimento, prendendo per mano il gruppo con l’obiettivo di raggiungere la salvezza e riportare stabilità all’ambiente viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.