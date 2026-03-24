CorFio: “Così Paolo Vanoli ha cambiato la Fiorentina. Adesso è una squadra diversa”

La mano di Paolo Vanoli

Redazione VN 24 marzo - 08:14

Il 2026 ha segnato una svolta per la Fiorentina, con prestazioni e risultati che raccontano di una squadra diversa rispetto a quella vista nella prima parte di stagione. Il cambio di allenatore è stato decisivo: dopo un avvio disastroso, con appena 4 punti in 10 giornate e l’ultimo posto in classifica, oggi i viola sono fuori dalla zona retrocessione. Pur restando un rendimento complessivo non brillante, la squadra è riuscita a rimettersi in corsa per una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava quasi impossibile.

Il cammino di Paolo Vanoli va però diviso in due fasi. Nelle prime sette partite il bilancio è stato negativo, con soli 5 punti raccolti. La svolta è arrivata con l’inizio del 2026: dalla 18ª alla 30ª giornata la Fiorentina ha conquistato 20 punti in 13 gare, con una media da squadra di metà-alta classifica. In questo periodo i viola avrebbero un rendimento vicino alla zona europea, supportato anche da un equilibrio tra gol fatti e subiti.

Un altro segnale positivo è la distribuzione delle reti: i 18 gol segnati nel 2026 sono stati realizzati da ben 12 giocatori diversi, segno di una squadra meno dipendente da un singolo bomber e più collettiva. A questo si aggiunge il buon percorso in Conference League, con il superamento di due turni. Risultati che non garantiscono ancora la salvezza, ma confermano come, con il nuovo anno, sia nata una Fiorentina più solida e competitiva. Lo scrive il Corriere Fiorentino.