CorSpor su Gudmundsson: “Si dice che vada lasciato libero, ma Pioli mica lo ingabbia”

Il Corriere dello Sport su Albert Gudmundsson

Redazione VN 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 08:16)

La sfida tra Milan e Fiorentina rappresenta un nuovo inizio per Albert Gudmundsson, chiamato a diventare finalmente il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra viola. Dopo un avvio di stagione deludente, con soli tre punti in classifica e dieci di distacco dai rossoneri, il numero 10 islandese arriva alla partita sulle ali dell’entusiasmo per le sue prestazioni in Nazionale, dove ha segnato una doppietta all’Ucraina e fornito un assist contro la Francia. È il momento perfetto per dimostrare il suo valore anche in Serie A, confermando le grandi aspettative che lo accompagnano dal suo arrivo a Firenze.

Acquistato per una cifra importante — 28,5 milioni poi ridotti a 19 — Gudmundsson è stato finora un talento a intermittenza, capace di lampi ma non ancora di continuità. Le sue qualità, però, non sono in discussione: creatività, fantasia, capacità di decidere le partite. È per questo che Pioli continua a chiedergli di più, consapevole che il suo rendimento può cambiare il destino della Fiorentina. Dopo i primi mesi altalenanti, la gara contro il Milan rappresenta una prova cruciale per dimostrare che l’investimento fatto dal club è stato giustificato e che l’islandese può essere il leader tecnico che finora è mancato.

Ora tutto dipende da lui. Gudmundsson deve ritrovare quella libertà e quella fiducia che lo hanno reso protagonista con l’Islanda e al Genoa. Non è una questione tattica, perché Pioli gli lascia ampio margine d’azione negli ultimi metri, ma mentale: serve la leggerezza di chi gioca con coraggio e si assume le proprie responsabilità. Se riuscirà a esprimersi con la stessa intensità mostrata in Nazionale, potrà finalmente imporsi, rilanciare la Fiorentina e dare una svolta alla propria avventura in maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.