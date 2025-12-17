Viola News
CorFio: "Vanoli ha iniziato a parlare di mercato. I temi dell'incontro con il club"

La dirigenza del club viola si incontrerà settimana prossima
Paolo Vanoli è passato rapidamente dal minimizzare il tema del mercato alla piena consapevolezza della gravità della situazione, sotto ogni aspetto. Senza invocare interventi clamorosi – anche perché è lui stesso sotto esame – il tecnico ha comunque cambiato atteggiamento, riconoscendo la necessità di intervenire per affrontare le difficoltà attuali.

Pur concentrato soprattutto sul campo, Vanoli ha già iniziato a confrontarsi con la dirigenza, lanciando anche alcuni segnali pubblici, come il riferimento alla mancanza di esterni offensivi. Incassata una fiducia a tempo, con risposte attese già nella prossima gara, allenatore e società si incontreranno la settimana successiva per definire un piano operativo in vista del mercato di gennaio.

Alcune certezze sono già emerse: la rosa andrà snellita e rinforzata con profili diversi rispetto a quelli attuali. Serviranno esterni d’attacco, centrocampisti dinamici e un difensore rapido. Ma oltre alle questioni tecniche, resta centrale il nodo più profondo: quello caratteriale della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

