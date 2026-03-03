CorFio: “Vanoli, errare è umano, perseverare è diabolico. Restano gli stessi errori”

Il Corriere Fiorentino sui numeri della Fiorentina

Redazione VN 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 11:10)

La Fiorentina continua a ripetere i propri errori, confermando contro l’Udinese difetti ormai cronici. Il gol di testa di Kabasele su corner di Zaniolo ha portato a 11 le reti subite di testa in Serie A, peggior dato del campionato, e a 13 quelle incassate su palla inattiva (rigori compresi). Numeri che certificano difficoltà evidenti nelle marcature e nella gestione dei piazzati, con problemi di comunicazione e concentrazione che si trascinano da inizio stagione.

A peggiorare il quadro, il ritorno alla difesa a tre con Pongracic, Rugani e Ranieri, riproposta per la prima volta dal disastro interno contro il Verona di dicembre. La scelta non ha pagato, soprattutto per Rugani, rilanciato titolare dopo pochissimi minuti accumulati negli ultimi mesi e subito travolto dalla fisicità di Keinan Davis e, nel finale, di Buksa. Una decisione che ha esposto il reparto a ulteriori difficoltà, amplificando le fragilità già emerse.

Le statistiche sul rendimento tattico sono eloquenti: con la linea a tre la Fiorentina ha ottenuto 6 pareggi e 9 sconfitte (0,4 punti a partita), mentre con la difesa a quattro ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte (1,5 punti a partita). Due trend opposti che evidenziano come il ritorno al vecchio sistema abbia riportato alla luce i problemi di inizio stagione. Ora serve una sintesi urgente, perché il tempo e la classifica non concedono più margini di errore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.