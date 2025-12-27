Oggi capiremo se ne è valsa la pena allenarsi anche a Natale. La Fiorentina è alla ricerca di conferme e continuità. Adesso non c'è spazio per pensare alle questioni extra-campo e all'imminente sessione di mercato. A quella ci penserà Paratici al suo arrivo.
CorFio: “Vanoli conferma il 4-3-3. Gudmundsson e Kean per ripartire”
Vanoli va verso la continuità di modulo
Paolo Vanoli è tentato di riproporre il modulo che ha portato alla prima vittoria in campionato con la difesa a quattro composta da Dodò, Pongracic, Comuzzo e in questo caso Viti prenderebbe il posto dello squalificato Ranieri. Arrivano conferme per Parisi alto sulla destra che si è be comportato contro l'Udinese.
Un modulo che va verso il 4-3-3 permettendo a Gudmundsson di essere più libero giocando largo. L'islandese, insieme a Kean, sono coloro ai quali si affida la Fiorentina per vincere contro il Parma, una diretta concorrente. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
