CorFio svela: “Pioli starebbe pensando a Edin Dzeko. Ecco cosa ha detto ai suoi”

Più che la tattica, conterà l’atteggiamento. Stefano Pioli l’ha detto presentando la sfida, e l’ha ripetuto come un ossesso ai suoi giocatori: servono testa, cuore e orgoglio. Il tecnico, pur curando nei dettagli spartito e organizzazione, è consapevole che in determinati momenti è il carattere a fare la differenza. Dopo settimane difficili, il messaggio alla squadra è chiaro: serve una reazione forte, un segnale capace di ridare fiducia dentro e fuori dal campo. L’idea rimane quella di una Fiorentina coraggiosa e offensiva, ma senza perdere la solidità che Pioli cerca dall’estate.