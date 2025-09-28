Più che la tattica, conterà l’atteggiamento. Stefano Pioli l’ha detto presentando la sfida, e l’ha ripetuto come un ossesso ai suoi giocatori: servono testa, cuore e orgoglio. Il tecnico, pur curando nei dettagli spartito e organizzazione, è consapevole che in determinati momenti è il carattere a fare la differenza. Dopo settimane difficili, il messaggio alla squadra è chiaro: serve una reazione forte, un segnale capace di ridare fiducia dentro e fuori dal campo. L’idea rimane quella di una Fiorentina coraggiosa e offensiva, ma senza perdere la solidità che Pioli cerca dall’estate.
CorFio svela: “Pioli starebbe pensando a Edin Dzeko. Ecco cosa ha detto ai suoi”
In questa prospettiva, l’allenatore punta su una formazione fluida, capace di adattarsi alle varie fasi del gioco. Il modulo di partenza dovrebbe essere un 3-4-2-1, con la possibilità di trasformarsi in 3-5-1-1 o addirittura di aprirsi a un tridente, rilanciando Dzeko al posto di Fazzini. Quest’ultimo, se confermato, potrebbe agire da mezzala o avanzare al fianco di Gudmundsson dietro a Kean. L’obiettivo rimane quello di mettere l’attaccante ex Juventus nelle condizioni migliori, con più palloni puliti da gestire negli ultimi metri.
A centrocampo sono previsti Nicolussi Caviglia e Mandragora in cabina di regia, con Fazzini pronto ad arretrare e con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. In difesa invece dovrebbe esserci continuità, con Comuzzo, Pongracic e Ranieria completare il pacchetto arretrato. La parola, però, passa al campo: come ha detto Pioli, non conta più la teoria ma la risposta immediata, perché un ulteriore passo falso rischierebbe di aggravare una crisi già pesante per l’ambiente viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
