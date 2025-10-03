Il Corriere Fiorentino commenta il marcato turnover di Stefano Pioli.Tanti titolari in campo, con alcuni giocatori che continuano a non trovare spazio:
CorFio sulla formazione: “Niente esperimenti, con buona pace di Comuzzo e Viti”
Il Corriere Fiorentino commenta le scelte di Stefano Pioli
Era Conference, anche allora, e probabilmente non è un caso. Perché contro avversari del genere può bastare la squadra balbettante di questo avvio di stagione e rivista anche col Sigma ma in campionato, e lo dimostra quanto successo fin qua, di vittorie giocando così ne arriveranno poche. E pensare che Pioli si è limitato a una versione (parecchio) limitata di turnover. In difesa per esempio (con buona pace di Comuzzo, soprattutto, e Viti) hanno giocato gli stessi di Pisa e le uniche novità quindi stavano tra centrocampo (Fagioli e Ndour per Nicolussi e Fazzini) e attacco dove Piccoli ha preso il posto di Kean (squalificato) e Dzeko quello di Gudmundsson. Quattro cambi, quindi, di cui uno obbligato. E pazienza se l’avversario avrebbe teoricamente invitato a rotazioni più ampie. Evidentemente, non è aria per esperimenti o altre rivoluzioni.
