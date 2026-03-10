CorFio sul calendario: “Fiorentina, ti salvi così. Il Rakow ti complica i piani”

Il Corriere Fiorentino sul calendario viola

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 07:09)

La Fiorentina sapeva che la corsa alla salvezza sarebbe stata lunga e difficile, come avevano già sottolineato l’allenatore Vanoli e il direttore sportivo Paratici. Tuttavia ci si aspettava un rendimento migliore in una fase del calendario considerata favorevole. L’unico punto conquistato nelle ultime due partite ha comunque permesso ai viola di uscire dalle ultime tre posizioni dopo 161 giorni, ma la situazione resta delicata e la squadra si prepara a una primavera piena di ostacoli. (RASSEGNA VN - CONFERENCE SNOBBATA, TURNOVER TOTALE)

A complicare il quadro c’è anche il doppio impegno in Conference League contro il Rakow, che rischia di pesare sulle energie della squadra. In campionato, a dieci giornate dalla fine, la classifica è chiara: con Pisa e Verona quasi condannate alla retrocessione, la Fiorentina è coinvolta in una lotta serrata con Lecce e Cremonese per evitare l’ultimo posto disponibile per la Serie B. Anche squadre come Genoa, Cagliari e Torino, attualmente a +5, potrebbero essere risucchiate, ma per i viola l’obiettivo principale resta concentrarsi sul proprio cammino senza fare troppi calcoli.

Il calendario avrà un ruolo decisivo, a partire dallo scontro diretto di lunedì a Cremona, già fondamentale per la corsa salvezza. Altri passaggi chiave saranno le sfide con Lecce e le partite interne contro Sassuolo e Genoa, che possono rappresentare occasioni importanti per fare punti. Nel finale, però, la Fiorentina dovrà affrontare anche avversari di alto livello come Roma, Juventus e Atalanta, rendendo il percorso ancora più insidioso. Nelle ultime giornate ogni risultato potrà cambiare gli equilibri e i viola dovranno accelerare per restare padroni del proprio destino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.