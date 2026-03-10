De Gea deve riposare, ma Lezzerini non c’è. Gazzetta: “La richiesta della Fiorentina”

Un capitolo a parte merita la porta. La volontà sarebbe quella di risparmiare anche De Gea contro i polacchi, ma Lezzerini è infortunato (lesione del muscolo retto femorale della coscia destra) e per questo la società ha chiesto di fare un cambio in lista Uefa e inserire Christensen, una modalità consentita per gli estremi difensori nel caso di tempi di recupero medio-lunghi. (RASSEGNA VN - CONFERENCE SNOBBATA, TURNOVER TOTALE)