Un capitolo a parte merita la porta. La volontà sarebbe quella di risparmiare anche De Gea contro i polacchi, ma Lezzerini è infortunato (lesione del muscolo retto femorale della coscia destra) e per questo la società ha chiesto di fare un cambio in lista Uefa e inserire Christensen, una modalità consentita per gli estremi difensori nel caso di tempi di recupero medio-lunghi. (RASSEGNA VN - CONFERENCE SNOBBATA, TURNOVER TOTALE)
De Gea deve riposare, ma Lezzerini non c'è. Gazzetta: "La richiesta della Fiorentina"
De Gea deve riposare, ma Lezzerini non c’è. Gazzetta: “La richiesta della Fiorentina”
Possibile cambio in lista UEFA?
La regola prevede che lo stop debba essere di oltre trenta giorni, da calcolare dal momento dell'infortunio. Lezzerini si è fatto male il 26 febbraio nel ritorno dei playoff con lo Jagiellonia ed è a questa data che vanno aggiunti 31 giorni. La Fiorentina ha fatto la richiesta e aspetta una risposta che dovrà arrivare entro il giorno della partita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
