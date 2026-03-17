CorFio su Roberto Piccoli: “Bel segnale, ma adesso non bisogna accontentarsi”

Roberto Piccoloi batte un colpo

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 08:42)

Roberto Piccoli è stato protagonista nel momento più importante della stagione viola, risultando decisivo nello scontro diretto per la salvezza contro la Cremonese. Il suo gol del 2-0 ha indirizzato la partita, permettendo alla Fiorentina di prendere il controllo e di mettere sotto pressione gli avversari. Una rete pesante non solo per la squadra, ma anche per il giocatore stesso, che ha ritrovato il gol in Serie A dopo quasi due mesi, dando un segnale forte a tutto l’ambiente.

Eppure, l’inizio della sua partita non era stato brillante, con pochi palloni giocati e diversi errori nei primi minuti. Ma da vero centravanti, Piccoli ha saputo cambiare volto alla sua prestazione con un solo episodio: sul filtrante di Gosens si è mosso perfettamente, superando Audero con un tocco morbido e preciso. Un’azione che ha cancellato le difficoltà iniziali e anche i ricordi negativi delle occasioni sprecate nella sfida d’andata contro il Raków.

A completare la sua prestazione è arrivato anche l’assist di tacco per il gol del definitivo 4-1 di Gudmundsson, nel momento in cui la Cremonese stava provando a rientrare in partita. La sua stagione alla Fiorentina, fin qui altalenante e condizionata dalle aspettative legate all’investimento importante fatto dal club, potrebbe trovare proprio in questa gara un punto di svolta. Con 6 gol stagionali tra campionato e coppe, Piccoli si candida ora a essere una risorsa chiave nel finale di stagione, ancora tutto da scrivere per i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.