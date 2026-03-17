Nazione: “Fiorentina, e ora l’Europa. Pronta la consueta rotazione di Vanoli”

La Fiorentina si prepara ora a concentrarsi sulla sfida europea, senza perdere di vista il campionato, dove all’orizzonte c’è la difficile gara contro l’Inter. Il tecnico Paolo Vanoli ha chiesto alla squadra di procedere un passo alla volta, gestendo le energie tra i due fronti. Decisiva sarà la trasferta contro il Raków, dopo il risultato positivo ottenuto all’andata grazie al rigore nel finale di Gudmundsson.

L’obiettivo è superare il turno per capire cosa riserverà il cammino europeo tra il 9 e il 16 aprile, anche in funzione della situazione in campionato. Sullo sfondo c’è anche il possibile incrocio con il Crystal Palace, impegnato contro l’AEK Larnaca dopo lo 0-0 dell’andata. Vanoli dovrebbe affidarsi a un turnover moderato, consapevole che le gare di ritorno nascondono sempre insidie, e con la rosa praticamente al completo.