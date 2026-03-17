La Fiorentina si prepara ora a concentrarsi sulla sfida europea, senza perdere di vista il campionato, dove all’orizzonte c’è la difficile gara contro l’Inter. Il tecnico Paolo Vanoli ha chiesto alla squadra di procedere un passo alla volta, gestendo le energie tra i due fronti. Decisiva sarà la trasferta contro il Raków, dopo il risultato positivo ottenuto all’andata grazie al rigore nel finale di Gudmundsson.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, e ora l’Europa. Pronta la consueta rotazione di Vanoli”
L’obiettivo è superare il turno per capire cosa riserverà il cammino europeo tra il 9 e il 16 aprile, anche in funzione della situazione in campionato. Sullo sfondo c’è anche il possibile incrocio con il Crystal Palace, impegnato contro l’AEK Larnaca dopo lo 0-0 dell’andata. Vanoli dovrebbe affidarsi a un turnover moderato, consapevole che le gare di ritorno nascondono sempre insidie, e con la rosa praticamente al completo.
La squadra partirà dopo la rifinitura al Viola Park direzione Sosnowiec, dove si giocherà la partita, in condizioni ambientali più favorevoli rispetto alla trasferta di Białystok contro lo Jagiellonia. Attesi anche oltre 400 tifosi viola, provenienti non solo da Firenze ma da varie zone d’Europa, pronti a sostenere la squadra in una sfida che può aprire nuovi scenari stagionali. Lo scrive la Nazione.
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