CorFio su Pioli: “Traguardi e brividi. Ma la classifica della Fiorentina piange”

Pioli ha voglia di impresa, ma a San Siro sarà durissima

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 08:28)

La sfida di San Siro non sarà una partita come le altre per Stefano Pioli e la sua Fiorentina. L’allenatore gigliato torna a Milano, dove cinque anni fa vinse lo scudetto con il Milan, e festeggerà la sua 500ª panchina in Serie A alla vigilia del suo sessantesimo compleanno. Un traguardo importante che, tuttavia, rischia di avere un sapore amaro senza un risultato positivo contro i rossoneri. Pioli, con il suo consueto equilibrio, ha cercato di alleggerire la pressione in conferenza stampa, ammettendo di sperare “in un occhio di riguardo dal Dio del calcio”, ma mantenendo la concentrazione solo sul campo.

L’aspetto emotivo, però, lascia spazio alla concretezza di una situazione di classifica complicata: la Fiorentina, infatti, al fischio d’inizio sarà probabilmente in zona retrocessione, dopo un avvio di campionato senza vittorie e con diversi punti persi da posizioni di vantaggio. Pioli ha riconosciuto le difficoltà, invitando la squadra a trasformare la pressione in energia positiva e sottolineando che la risalita dovrà essere un percorso costante, non legato a una sola partita. Il tecnico ha ritrovato un Gudmundsson in grande forma dopo la parentesi in Nazionale e ha ammesso di aver abbandonato l’esperimento di Fagioli come regista, spiegando che il giocatore stesso non si è sentito a suo agio in quel ruolo.

Ore decisive, infine, per Moise Kean, rientrato dalla Nazionale per una distorsione alla caviglia. L’attaccante ha lavorato tra piscina e campo, partecipando parzialmente agli allenamenti e dando segnali incoraggianti, ma solo il test finale chiarirà se potrà essere convocato o meno. In caso contrario, sarà Piccoli a guidare l’attacco. La Fiorentina, che affronterà un Milan rimaneggiato ma solidissimo in difesa e trascinato da un Modric in gran forma, dovrà ritrovare convinzione e concretezza. Pioli ha ribadito che la vittoria “non arriverà per caso” e ha rivelato di aver ricevuto il sostegno del presidente Commisso, motivato e fiducioso nella reazione della squadra: un incoraggiamento che il tecnico spera di tradurre in punti sul campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.