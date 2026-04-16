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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Sorrisi, battute e la malcelata serenità di Paolo Vanoli”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Sorrisi, battute e la malcelata serenità di Paolo Vanoli”

Vanoli, Gud, De Gea, Gosens grafica
Vanoli e quell'atteggiamento di chi ci proverà fino alla fine
Redazione VN

La Fiorentina si prepara al ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace con una mentalità sorprendentemente leggera, non per superficialità ma per realismo dopo il pesante 3-0 subito all’andata. L’impresa richiesta è enorme e il tecnico Vanoli ha insistito sull’importanza di mantenere vivo il desiderio di sognare, andando oltre logica e razionalità. Nonostante le recenti delusioni europee, l’ambiente è positivo grazie ai buoni risultati in campionato, che hanno garantito un margine rassicurante sulla zona retrocessione.

Alla vigilia, Vanoli si è mostrato sereno e fiducioso, sottolineando come in una sfida del genere conti soprattutto l’aspetto mentale più che quello tattico. L’obiettivo è una squadra libera di esprimersi, pronta a rischiare e a superare i propri limiti, anche considerando alcune assenze importanti. Il piano è semplice: giocare senza pressione, cercando di ribaltare una situazione complicata con coraggio e spirito offensivo.

Oltre alla partita, resta centrale il tema del futuro dello stesso Vanoli. Il tecnico ha ribadito di voler essere giudicato sull’intero percorso stagionale e non su una singola gara, ricordando come la priorità iniziale fosse la salvezza. Pur sperando di restare, ha evidenziato che il suo lavoro non è ancora concluso. Intanto, con il ritorno di alcuni giocatori e altre assenze da gestire, sarà un Franchi quasi esaurito a spingere la Fiorentina nel tentativo di una rimonta difficile ma non impossibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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