Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio rivela: “Tensione Kean-Mandragora con punte bollenti all’intervallo”

Corriere Fiorentino

CorFio rivela: “Tensione Kean-Mandragora con punte bollenti all’intervallo”

Kean
Il Corriere Fiorentino torna sull'episodio del rigore non calciato da Kean
Redazione VN

E' rimasto impresso il teatrino sul calcio di rigore calciato da Mandragora a Sassuolo. La rabbia di Kean, portato via da Ranieri, ha mostrato a tutti uno spogliatoio disunito e in piena difficoltà. Il Corriere Fiorentino rivela dei dettagli di quello che è successo nello spogliatoio tra l'ex Juventus e il centrocampista della Fiorentina:

Tutti (almeno apparentemente) ascoltano, nessuno capisce e/o recepisce. E basta pensare a quanto successo sabato a Reggio Emilia per capire di cosa stiamo parlando. Una prestazione incommentabile a livello collettivo, è vero, ma i primi a «tradire» son stati proprio quelli che in teoria avrebbero dovuto caricarsi i compagni sulle spalle. Da una parte Kean (fermo a 2 gol in campionato), di cui l’unica cosa degna di nota è stata l’orribile sceneggiata con Mandragora su chi avrebbe dovuto calciare il rigore. A proposito. Spifferi sempre più forti raccontano di una tensione tra i due che col passare dei minuti non si sarebbe abbassata ma che al contrario, all’intervallo, avrebbe toccato punte bollenti.

Leggi anche
Giovedì capiremo a che livello è la frattura tra la Fiorentina e la Curva Fiesole
Quando il caos tocca anche De Gea: gli errori adesso sono davvero troppi

© RIPRODUZIONE RISERVATA