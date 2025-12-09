E' rimasto impresso il teatrino sul calcio di rigore calciato da Mandragora a Sassuolo. La rabbia di Kean, portato via da Ranieri, ha mostrato a tutti uno spogliatoio disunito e in piena difficoltà. Il Corriere Fiorentino rivela dei dettagli di quello che è successo nello spogliatoio tra l'ex Juventus e il centrocampista della Fiorentina:
CorFio rivela: “Tensione Kean-Mandragora con punte bollenti all’intervallo”
Il Corriere Fiorentino torna sull'episodio del rigore non calciato da Kean
Tutti (almeno apparentemente) ascoltano, nessuno capisce e/o recepisce. E basta pensare a quanto successo sabato a Reggio Emilia per capire di cosa stiamo parlando. Una prestazione incommentabile a livello collettivo, è vero, ma i primi a «tradire» son stati proprio quelli che in teoria avrebbero dovuto caricarsi i compagni sulle spalle. Da una parte Kean (fermo a 2 gol in campionato), di cui l’unica cosa degna di nota è stata l’orribile sceneggiata con Mandragora su chi avrebbe dovuto calciare il rigore. A proposito. Spifferi sempre più forti raccontano di una tensione tra i due che col passare dei minuti non si sarebbe abbassata ma che al contrario, all’intervallo, avrebbe toccato punte bollenti.
