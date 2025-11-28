CorFio rivela: “Ecco la situazione del mercato viola. E su Pioli si spera una cosa”

Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha smentito categoricamente il rischiodel mercato bloccato nel mese di gennaio. Un intervento da parte della società di Rocco Commisso che chiarisce i conti del club viola. Il Corriere Fiorentino però, spiega più nel dettaglio questa situazione:
Secondo quanto fatto trapelare dalla società viola però, la situazione sarebbe diversa e non ci sarebbe alcun rischio di quel tipo in quanto la Fiorentina (che come tutti dovrà comunicare il dato relativo al 30 settembre entro lunedì 1 dicembre) sarebbe al di sotto di quell’80%. Se questa è la buona notizia, quella decisamente meno buona è che secondo quanto ricostruito dal Corriere Fiorentino i viola (che grazie alle nuove regola hanno potuto scomputare dal conto l’acquisto degli italiani Under 23, tipo Fazzini) sono comunque molto vicini a quel limite. Per questo l’esonero di Pioli è stato particolarmente doloroso (e si spera che trovi sistemazione il prima possibile) e per questo, a gennaio, ad ogni spesa dovrà corrispondere un incasso. Non solo. Considerando la situazione in classifica va messo in conto una riduzione dei ricavi dovuta all’esclusione dalle coppe. Un motivo in più per essere molto prudenti.
