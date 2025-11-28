Viola News
Fiorentina fuori dalla Conference? Gazzetta: “A questo ritmo, nulla è escluso”

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina in Conference League
La Fiorentina rischia di non qualificarsi agli ottavi di Conference League? A oggi il rischio riguarda la qualificazione diretta, con la squadra di Vanoli che rischia di partecipare ai playoff. Ma la Gazzetta dello Sport non esclude nulla:

Due numeri per capire la portata della crisi. La Fiorentina, inclusi i turni di qualificazione, era imbattuta in casa in Europa da 16 partite. E in Europa non chiudeva una gara al Franchi senza segnare dal maggio 2015: sono passate 32 partite. Ah, l'Aek aveva perso otto delle ultime dieci trasferte europee. Fine del librone di statistica ma il senso resta: la Viola è ultima in campionato e nella classifica di Conference scivola passo-passo più a Sud. Ora è sedicesima e giocherebbe i playoff' ma la strada è lunga e, a questo ritmo, nulla può essere escluso.

