CorFio rivela: “Ecco cosa ha detto Pioli a Commisso, dirigenza e giocatori”

Il Corriere Fiorentino rivela cosa avrebbe detto Stefano Pioli alla dirigenza, al presidente Commisso e anche ai giocatori. Il momento è complicatissimo e con il Lecce è l'ultima chiamata per l'allenatore della Fiorentina:
È questa, la sua fortissima convinzione. E chi ci ha potuto parlare anche dopo il k.o. con l’Inter ha ascoltato pensieri di una persona dispiaciutissima, che non si dà una spiegazione ma che non ha mai pensato a un passo indietro. Anzi, è animato dalla certezza di riuscire a trascinare la Fiorentina fuori dal pozzo in cui si è infilata fosse anche solo per restituire tutto il credito con cui è stato accolto. L’ha detto ai dirigenti (anche ieri c’è stato un lungo confronto con Pradè), l’ha ripetuto ai giocatori già nello spogliatoio del Meazza (a cui ha chiesto di non lasciarsi andare allo sconforto) e lo ribadisce ogni volta (è successo anche in queste ore) che parla con Commisso. Lui stesso però sa come funziona, ed è consapevole che non battere il Lecce gli sarebbe fatale. Anche per questo ha scelto (d’accordo col club) di non parlare per presentare la sfida: perché non c’è niente da dire. C’è solo da lavorare con la consapevolezza che servirà una Fiorentina profondamente diversa da quella che si è vista fin qua. Una Fiorentina coraggiosa, che aggredisca e non subisca gli eventi. Un match per uomini forti, e ragazzi magari un filo incoscienti.
